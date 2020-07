De Biasi: "Napoli non ha sfigurato, c'è stata una sola differenza. Su Gattuso..."

Gianni De Biasi, allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non è nella mentalità di Gattuso mollare, sono sicuro che tirerà fuori il massimo dai suoi calciatori. Contro l'Atalanta il Napoli non ha sfigurato, ha tenuto bene il campo. Poi la differenza la fa il fatto di buttarla dentro e oggi l'Atalanta è davvero forte da questo punto di vista. Lozano? Ogni calciatore ha i suoi tempi per ambientarsi".