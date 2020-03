De Biasi: "Pensiamo seriamente a stop definitivo campionati, ricominciamo dalla prossima"

Gianni De Biasi, ex commissario tecnico dell'Albania e non solo, ha parlato della ripresa del campionato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' difficile prevedere una ripartenza del campionato. C'è da pensare in maniera molto seria a stoppare il campionato a questo punto qua e pensare alla prossima stagione: chi andrà in Champions League, chi in Europa League, dietro cosa succede e anche in Serie B come si vuole fare. A ragion di logica, vista l'espansione del virus, non è una cosa da prendere alla leggera. In questa situazione di emergenza bisogna guardare un po' oltre agli interessi personali".