De Biasi: "Raspadori? Non so dove giocherà, ma gli serve continuità"

Gianni De Biasi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Egnatia? La conosco relativamente, è uscita fuori negli ultimi anni. Non c’è paragone col Napoli, i valori sono assolutamente diversi. Normalmente sono gli stranieri che fanno la differenza nel campionato albanese e loro sono riusciti a fare cose importanti. E’ una squadra che è più avanti dal punto fisico perchè ha giocato i preliminari di Champions già, ma il Napoli è di una caratura superiore.

Tutti seguono ciò che dice Conte, non mi aspetto alcuna sorpresa domenica sera. Raspadori? Magari Conte trova un calciatore che aveva solo bisogno di avere continuità e di avere fiducia. Non so in che ruolo verrà impiegato, ma i giocatori di qualità devono essere coinvolti nel progetto”.