De Biasi: "Sosta nel momento giusto per il Napoli, c'è bisogno di stemperare gli animi"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Gianni De Biasi, allenatore ed ex ct dell'Albania: "Non conosco la situazione di casa Napoli dall'interno, ma credo ci siano le persone giuste per venire fuori da questo momento. La sosta è arrivata nel momento giusto, l'ambiente si stempera un pò e i calciatori trovano energie nuove, ciò di cui c'è bisogno è serenità e tranquillità. L'allenatore conosce pregi e difetti di tutti i giocatori del Napoli e di certo troverà la chiave giusta.

Ipotesi Napoli? Noi allenatori siamo pronti ad arrivare e ad andare via. La società però credo abbia ancora la situazione sotto controllo e Ancelotti ha guidato squadre anche più importanti del Napoli per cui ha esperienza. Prima di esonerare uno come Ancelotti che è un top coach è chiaro che la società ci pensi tante volte.

Sono pronto per partire ed andare a vedere l'esordio dell'Albania domenica contro la Francia. Sono rimasto in ottimi rapporti con la Federazione albanese, mi hanno invitato all'inaugurazione del nuovo stadio e ci andrò con piacere".