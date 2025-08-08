De Bruyne: "Conte diretto, filosofia per me nuova. Sto imparando con calma..."

Kevin De Bruyne ha rilasciato un'intervista a Dazn: "Napoli? Ho deciso un paio di giorno prima della firma. Abbiamo parlato tanto e alla fine non vedevo l'ora si risolvessero tutte le pratiche, a volte sistemare i contratti è difficile. Ero calmo e rilassato, le discussioni andavano avanti bene, gli avvocati hanno fatto le loro cose e io ho dovuto solo aspettare e poi è andata bene. Io volevo Napoli, mi sentivo di venire qui, probabilmente da giovane non mi sarei mai aspettare di venire in Italia, adoravo essere in Premier, e ora potevo andare in molti posti del mondo. Ho parlato con la mia famiglia: ho avuto la sensazione che venire qui fosse la scelta migliore da tutti i punti di vista. Ho deciso così sulla base delle mie sensazioni, è difficile da spiegare. Tante squadre avevano bei progetti. Ma ho ritenuto che questa fosse la miglior opportunità per me e sono contento di essere qui.

Conte? Penso sia molto diretto, chiede tanto ai suoi giocatori, allena in un modo diverso rispetto a quello a cui ero abituato, qui c'è un'altra filosofia. Sto lavorando bene, ho fatto tutte le sedute di allenamento che sono molto stancanti, ma mi sento bene. L'allenatore sta amalgamando i suoi schemi con la squadra. Avrò tempo per imparare tutto, alla mia età ti può prendere più tempo per capire le cose. Nessuna fretta...".