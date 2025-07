Video De Bruyne e il 10 sui pantaloncini: “Maradona una leggenda, ma bel gesto del club”

Nei primi giorni di allenamento alle dipendenze di Antonio Conte, Kevin De Bruyne ha indossato i pantaloncini con il numero 10 (ritirato dal Napoli da tempo in onore di Diego Armando Maradona). Intervenuto oggi nella sua conferenza stampa di presentazione da nuovo calciatore del Napoli, il fuoriclasse belga si è soffermato anche su questo tema, rispondendo a precisa domanda:

"Sono rimasto un po' sorpreso a dir la verità perché sapevo che il numero di Maradona fosse stato ritirato. E' stato un bel gesto da parte della società. Ma non credo che mi dia più responsabilità, anche perché quanto si gioca in una grande squadra come il Napoli la pressione c'è già. Qui si vuole vincere e la pressione c'è, il numero non cambia nulla. Maradona è una leggenda, ha fatto la storia, ne sono orgoglioso ma io sono De Bruyne e voglio essere me stesso. Voglio fare belle prestazioni per dare gioia ai tifosi".