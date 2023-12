De Canio: "A questo Napoli manca il leader dell'anno scorso, ovvero Spalletti"

Parla così mister Luigi De Canio, a TMW Radio durante Maracanà.

"Per il Napoli c'è ancora uno spiraglio scudetto? Difficile dirlo. Siamo condizionati da quello che abbiamo visto e sembrerebbe che questa partita possa aver determinato questo effetto. In realtà il campo ci riserva sempre delle sorprese. E' un momento negativo, il Napoli ha perso e l'Inter ha meritato anche per delle situazioni che hanno fortemente penalizzato il Napoli. E' un momento delicato per il Napoli e per ora pubblicamente si deve abbandonare la parola Scudetto". Parla così mister Luigi De Canio, a TMW Radio durante Maracanà.

Napoli per la prima volta fuori dalla zona Champions: è però ancora la favorita per il quarto posto almeno?

"Lo penso già dalla fine dello scorso campionato. A questo Napoli manca un leader, che era l'artefice lo scorso anno del trionfo, ossia Spalletti. E' stato un bellissimo giocattolo, ma è dovuto andare via per ragioni che tutti sappiamo. L'errore è stato quello. L'Inter negli ultimi anni è sempre stata la squadra più forte. Lo scorso anno aveva Dzeko, Brozovic e Lukaku, adesso li ha persi e ha aggiunto altro ma sta facendo come il Napoli, gioca bene e fa risultati. Il Napoli ha perso quella identità che si era creata grazie a Spalletti".

Servirà pensare a qualche cambiamento tattico da adesso in poi?

"C'è un equivoco. Mazzarri è arrivato, ha fatto quello che andava fatto fin dall'inizio, soprattutto come atteggiamento con cui rivolgersi alla squadra. Credo che sarà difficile fare qualcosa da qui a fine anno ,visto che si giocherà sempre ogni tre giorni. Mazzarri ha un mandato a termine, credo che per ora serve rinforzare qualcosa, dei correttivi vanno posti, vedi una maggiore fisicità in mezzo al campo. E poi Osimhen partirà per la Coppa d'Africa. Servirà almeno poter difendere la zona Champions".