De Canio approva Gasperini: “Potrebbe far bene. Difesa a 3? A Napoli si adeguerebbe…”

Gigi De Canio, allenatore ed ex azzurro, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live:

Gigi De Canio, allenatore ed ex azzurro, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “Chi perde di più dal divorzio Spalletti-Napoli? Diciamo che con lo scudetto hanno vinto tutti ed ora forse tutti hanno da perdere qualcosa. Le cose però nella vita e anche nel lavoro cambiano, niente è per sempre. Dopo Sarri si pensava che al Napoli fosse finito il calcio, e invece la squadra è addirittura migliorata sino a vincere il titolo.

Da questa vicenda ognuno ne esce arricchito, di certo è un peccato, perchè Spalletti poteva dare ancora molto al Napoli e anche Napoli al tecnico. Credo che l'allenatore abbia maturato da tempo questa decisione, è rimasto male per le critiche dello scorso anno. Il divorzio rasserena tutti ma potrebbe danneggiare sia l'una che l'altra parte. Resta, per il Napoli, un patrimonio calcistico e umano importante, il valore dei calciatori, le loro conoscenze e la loro consapevolezza. Ne beneficerà il nuovo tecnico.

Chi preferisco? Luis Enrique è un grande allenatore, per concetti di gioco e mentalità, ma dipende sempre molto da quali calciatori avrà a disposizione. I giocatori restano fondamentali. A me piace molto anche Thiago Motta, ha un modo di sviluppare calcio simile a quello di Spalletti. Sicuramente chi viene non dovrà stravolgere il lavoro di Luciano, solo un folle lo farebbe. Per questo dico che anche Gasperini potrebbe fare bene, perchè di certo non resterebbe ancorato alla difesa a tre ma si adeguerebbe”.