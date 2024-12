De Canio: "Bisogna fidarsi di Conte, magari il sostituto di Buongiorno farà meglio di lui"

vedi letture

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Luigi De Canio, doppio ex di Napoli e Genoa:

Su Buongiorno e le scelte del mister: “Ci sarà un sostituto di Buongiorno e magari farà meglio di quanto abbia fatto Buongiorno nelle ultime settimane. Bisogna fidarsi delle scelte che farà il mister, perché è lui a vedere i giocatori ogni settimana".

Su Juan Jesus e Marín: “Non credo che non si siano sentiti parte integrante del gruppo. Il Napoli è stato per tante partite in vetta alla classifica e adesso è secondo. Chi non gioca sa che è perché gli altri stanno facendo pienamente il loro dovere. In momenti come questo, chi ha un’opportunità, come è successo a Neres settimana scorsa, se è bravo e sa coglierla, può mettere in difficoltà l’allenatore".

Sul Genoa: “Certamente, il Napoli da tanti anni a questa parte è diventato una squadra di alto livello: è stata stabilmente in zona Champions, ha vinto uno scudetto e sicuramente chi affronta il Napoli lo fa con rispetto e attenzione. Questo non succede solo con il Genoa. Sicuramente è una sfida molto sentita, non solo per le tifoserie ma anche per il passato che lega le due squadre”.