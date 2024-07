Podcast De Canio: “Buongiorno? Eccellente. Lukaku? Punterei su altro"

L'ex allenatore del Napoli Luigi De Canio, durante il suo intervento a Tmw Radio nel corso della trasmissione 'Piazza Affari', ha analizzato vali temi legati al futuro del Napoli di Conte.

Che ne pensa del fatto che Conte voglia confermare buona parte dell’organico nonostante le difficoltà della scorsa stagione.

“Lui ha bisogno dello zoccolo duro di un gruppo comunque valido tecnicamente. Avendo molta fiducia nel proprio lavoro ha la convinzione legittima di poter riportare questo gruppo alle condizioni migliori per poter inseguire obbiettivi importanti“.

Conte vorrà ripartire con la difesa tre Buongiorno sarebbe un investimento importante?

“È il terzo di sinistra che manca al Napoli. Juan Jesus infatti non è mai stato un giocatore in grado di esprimere la massima affidabilità. In passato ha mostrato alcune amnesie di troppo. Per Conte il brasiliano rappresenterà un’alternativa, mentre per la titolarità serve altro. Buongiorno è un profilo eccellente, che può valorizzarsi e fare il salto di qualità. Con Conte può migliorare sia dal punto di vista psicofisico che tecnico-tattico”.

Quanto le tempistiche per la cessione di Osimhen condizioneranno il mercato del Napoli?

“Ad ora Osimhen non è ancora andato via, non si è concrestizzaro nulla . È chiaro però che alla lunga il suo futuro condizionerà il mercato del Napoli”.

È curioso di rivedere Conte in Italia?

“Da un punto di vista della filosofia calcistica è un allenatore che può essere divisivo, ma a livello gestionale non è secondo a nessuno, anzi. Tecnicamente e tatticamente poi propone un’impostazione simile a quella di Inzaghi. Quando arrivò alla Juventus, che proveniva da alcuni settimi posti, ha trasmesso una determinazione feroce. Anche alcuni calciatori dovrebbero portare con loro il santino di Conte, senza di lui magari sarebbero stati giocatori da Serie B. Sono convinto comunque che potrà far crescere anche la società.”

Spinazzola potrebbe tornare utile?

“Spinazzola se sta bene è il giocatore ideale per Conte, ha uno spunto importante. Nel gioco di Conte poi gli esterni si trovano spesso a chiudere l’azione”.

Punterebbe su Lukaku ancora come titolare per una big?

“Personalmente punterei su altro. Ha fatto splendidamente all’Inter , ma non si è più rivisto. È chiaro che se si dovesse trovare un attaccante giovane con delle possibilità potrebbe essere più adatto”.