De Canio: "Conte aveva avvisato anche Kvara, gioca chi sta meglio"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo', è intervenuto l’allenatore Gigi De Canio: “Addio di Kvara? soluzioni si trovano sempre, e forse anche con qualche acquisto. Una coppia Nheres-Kvara sarebbe stata molto bella da vedere.

Sostituto? I giocatori forti sono sempre i benvenuti, anche da parte degli altri giocatori. Mettere gente forte in squadra aumenta la concorrenza e aiuta vincere. Penso che questo sia un discorso legato più agli aspetti tattici. Neres ha uno spunto palla al piede in grado di bruciare l’avversario. A sinistra defilato potrebbe essere utile solo per il cross. Se si deve giocare con l’esterno a piede invertito al Napoli serve un esterno come Kvara. Sono soluzioni alle quali ovviamente deve pensare l’allenatore.

Crescita? gli allenatori italiani si evolvono continuamente. Il gioco spallettiano lo fanno anche gli altri, anche io a Lecce perché avevo un terzino dai piedi buoni che veniva dentro al campo. Tocca agli allenatori proporre soluzioni nuove ai loro calciatori. Conte è sempre stato un fautore della meritocrazia. Conte ha sempre detto che avrebbe giocato chi meritava il posto, e chi aveva mal di pancia sarebbe rimasto fuori. Conte ha fatto di tutto per convincere Kvara a rimanere, ma per quanto possa dispiacere il calcio ha le sue regole e si va avanti”.