De Canio elogia Ancelotti: "Turnover per portare tutti in condizione. Solo giocando, Milik troverà la forma"

Nel corso di Canale 21, l'ex tecnico del Napoli Gigi De Canio ha parlato delle scelte di Ancelotti: "Spesso il turnover viene fatto anche per quei giocatori che hanno bisogno di minuti per le prossime gare. La partita è più allenante di qualsiasi seduta. Il tecnico sa bene che Milik è fuori condizione, ma può trovare la condizione solo giocando ed ha sfruttato un ostacolo non insormontabile per farlo giocare. Questa gara sarà utile in vista delle prossime. E' un rischio calcolato quello preso da Ancelotti".