De Canio elogia Gattuso: "Bravo a ritrovare motivazioni e carattere nella squadra"

Gigi De Canio, allenatore, si concentra sul campo e non sull'emergenza Coronavirus nel corso del suo intervento a Marte Sport Live: “Gattuso? Non mi pronuncio sul futuro dell’allenatore, è un discorso che riguarda la società. Posso dire che è stato molto bravo a Napoli a parte i primi momenti in cui doveva conoscere la squadra. Questo è anche normale. Gattuso è stato bravo a raddrizzare la barca, ha ritrovato le motivazioni e il carattere di questo gruppo. E’ una questione non da poco. Gattuso merita un grosso plauso”.