De Canio: "Gattuso? Fa bene a stimolare i suoi ragazzi. Sull'11 contro il Barça..."

Mister Gigi De Canio, ex allenatore anche del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss per parlare della prossima sfida degli azzurri contro l'Udinese: "Ogni società ha dei cicli, questo dipende da tanti fattori. L'Udinese rimane un posto dove si lavora con una certa programmazione, dove l'obiettivo principale è quelllo di valorizzare i calciatori. Questo, qualche volta, può non accadere.

Cosa manca al Napoli? I risultati ottenuti da Gattuso dicono che il Napoli, in un'ipotetica classifica, sarebbe al secondo posto. Per valori tecnici gli azzurri restano un club importante. Bisogna fare i conti con quei calciatori, ormai avanti con l'età e con le motivazioni. Si devono trovare nuovi elementi che possano continuare il lavoro di quei calciatori che hanno fatto il loro tempo in azzurro.

Gattuso arrabbiato? Il ruolo di Gattuso è quello di continuare a stimolare i propri ragazzi. A parte l'ultima mezz'ora di Bologna, il Napoli, ha risposto sempre bene. E' umano non andare sempre a mille

Formazione in vista del Barcellona? Maksimovic potrebbe essere l'unico dubbio, dipende da Manolas. Se il greco sta bene sarà il titolare. Per il resto ci sarà la squadra che ha dato le maggiori garanzie tecnico-tattiche.