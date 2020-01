De Canio: "Gattuso non ha cambiato gli aspetti più importanti, non si allontana dai predecessori"

Gigi De Canio, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento della squadra di Gattuso: "Il Napoli segna poco? Ci sono varie situazioni, momenti dei calciatori, non c'è mai una sola ragione, altrimenti sarebbe eliminata ed il problema si risolverebbe. Il Napoli da Ancelotti a Gattuso? E' cambiato perchè Gattuso gioca in modo leggermente diverso, non è cambiato negli aspetti più importanti. Una squadra che per tanti anni è andata avanti in un modo, non è che in poche settimane possa cambiare radicalmente, premesso che Gattuso gioca più o meno un calcio simile a quello degli allenatori che lo hanno preceduto".