De Canio: "Il Napoli ha giocato un primo tempo di intensità. Il gol di Balotelli è da annullare"

Nel corso di Canale 21, l'allenatore Gigi De Canio ha commentato la prova del Napoli contro il Brescia nel programma Campania Sport: "Il Napoli ha invertito rispetto la partita con il Cagliari e ha giocato il primo tempo ad alta intensità. Ha perso un po' di certezze per l'infortunio dei due difensori centrali. Il gol ha galvanizzato il Brescia e gli azzurri sono andati in difficoltà. Il Napoli ha avuto un ritmo buono, la squadra al completo non avrebbe sofferto così tanto nonostante il Brescia abbia fatto una buona gara. Quella di Corini si sta dimostrando la migliore delle neopromosse. Sul gol di Balotelli c'è fallo, ha messo le mani addosso a Ghoulam mandandolo fuori tempo. Il Napoli ha avuto molte occasioni per chiudere prima la partita, sinceramente porrei l'accento sull'equilibrio, è lì che il Napoli deve fare delle riflessioni. Le partite se non le chiudi vai in difficoltà contro tutti".