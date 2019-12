De Canio: "Il Napoli ha più bisogno di un terzino sinistro che di un play"

Gigi De Canio, allenatore, ha parlato del prossimo mercato di gennaio nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ghoulam manca più di quanto non manchi un regista. Fra Elmas, Allan e Fabian il Napoli potrebbe trovare già in rosa la soluzione per il centrocampo. Quello che invece manca è la spinta, la propulsione e la fisicità di un terzino sinistro che garantisca quello che riusciva a garantire Ghoulam nel suo momento migliore. Mario Rui ha fatto bene lo scorso anno, mentre quest'anno sta patendo, anche perché non riesce a recuperare appieno dai problemi fisici, dovendo giocarle praticamente tutte".