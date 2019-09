De Canio: "Il Napoli ha un DNA offensivo, ed è giusto riproporlo anche con una big"

A "Marte Sport Live" è intervenuto l'allenatore Gigi De Canio che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Il Napoli ha un suo dna, non ci sarebbe da meravigliarsi se il Napoli giocasse con una formazione offensiva contro una squadra ai vertici del calcio mondiale. Gli azzurri giocano per vincere con tanti giocatori di qualità. Per il Napoli è una partita molto importante e i giocatori ci metteranno tutta l'attenzione che necessita questo tipo di partita.



Difesa Napoli? Contro questi tipi di giocatori ci sta che Maksimovic faccia parte della partita. Di Lorenzo però mi sembra più completo degli altri perchè sa essere un bravo difensore ed ha tanta efficacia quando spinge. Inoltre ha anche capacità di fare gol, Ancelotti saprà fare la scelta più opportuna.