De Canio: "Il Napoli non domina più come prima, ma è più solido dietro"

L'ex tecnico del Napoli Gigi De Canio è intervenuto nella trasmissione Campania Sport su canale 21 in merito alle vicende di casa azzurra: "La Champions azzera tutto. Si cambiano le motivazioni. Il Napoli è una squadra che non palleggia e non domina più come prima, ma è più corta, i reparti sono meno sfilacciati. Gli azzurri sono una squadra solida che ha delle giocate di alta qualità: nella rosa di Gattuso ci sono giocatori che hanno grandi invidualità"