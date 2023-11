De Canio: "Mazzarri scelta giusta, con i giocatori dovrà fare solo una cosa"

"All’epoca il Napoli veniva dalla Serie B, oggi fa parte dell’élite d’Europa e ci si aspetta altre responsabilità".

A 'Si Gonfia La Rete' su Radio CRC, è intervenuto l'ex allenatore del Napoli Gigi De Canio: “Walter Mazzarri è la scelta più giusta per tornare ai livelli del Napoli dopo Garcia, mi aspetto e credo che lui tranquillizzi i calciatori per quanto riguardo il loro utilizzo, nel modo più consono per loro. Mazzarri dovrà solo fare questo.

Secondo lei i paragoni fatti col passato sono dannosi? No, sono solo esercizi di pura fantasia anche un po’ antipatici. Non bisogna avvicinare situazioni che non hanno alcuna attinenza tra di loro: si parla di un’altra epoca di calcio, diversa da questa, come sono diversi i calciatori. All’epoca il Napoli veniva dalla Serie B, oggi fa parte dell’élite d’Europa e ci si aspetta altre responsabilità.

Dall’esterno, c’è la sensazione che la squadra non abbia più l’intensità di una volta? Non mi aspetto mai che un tecnico critichi un collega che ha operato o che stia operando, non si dovrebbe mai. Bisogna avere la lucidità e la competenza di capire, anche grazie ai calciatori, che cosa non è andato. Il Napoli non è in una situazione disastrosa, perché come squadra non è messa malissimo. Dobbiamo considerare che siamo abituati all’anno scorso, e ce lo dobbiamo dimenticare senza fare paragoni: è stata un’annata eccezionale che non potrà essere ripetuta.

Schiererebbe Elmas contro l’Atalanta? Non è che perché l’anno scorso ha giocato benissimo contro l’Atalanta merita di giocare stasera. Io non so cosa farei, da fuori non posso fare nulla, da dentro cercherei di fare la scelta più giusta possibile. Diverso è valutare la gestione delle dinamiche della comunicazione. Una squadra che ha degli obiettivi deve vincere, quindi non si preoccupa dell’avversario perché sa di avere le potenzialità di vincerle: le altre squadre potrebbero dire lo stesso”.