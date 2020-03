De Canio: "Napoli su Castrovilli? Ottimo prospetto, può segnare anche più di Zielinski"

Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Canale 21: "Castrovilli obiettivo? Si tratta di un bellissimo prospetto, ha forza esplosiva, capacità d'inserimento e non abbiamo ancora visto il meglio perché sa far gol come Zielinski, forse anche di più, almeno in prospettiva. Sarebbe un bell'investimento per il Napoli e assicurerebbe un elevato livello tecnico a tutto il reparto".