De Canio: "Osimhen al Galatasaray è una scappatoia che può accontentare tutti"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Luigi De Canio.

Napoli, Osimhen in Turchia. Ora però dovrà fare molto bene:

"E' un'operazione che fa bene un po' a tutti. Certamente il Napoli sarebbe stato ancor di più parte lesa se fosse rimasto al palo, perché è comunque un patrimonio della società. Uno del suo valore non può essere messo al bando di punto in bianco. Forse è la scappatoia che può accontentare tutti, a patto che ritrovi lo smalto dei giorni migliori".

Napoli, sei punti in due giornate: una valutazione?

"L'atteggiamento di Kvara testimonia la voglia di uscire fuori da una situazione di difficoltà. Prima bisogna ricordarsi del decimo posto dello scorso anno, serve ritrovare entusiasmo, la voglia di faticare. Questi ragazzi stanno comprendendo il messaggio del loro allenatore e possono venire fuori da questo periodo poco brillante. E' una squadra che ha vinto lo scudetto e poi psicologicamente non è riuscita a ribadire certi risultati. Ci vogliono lacrime e sangue per recuperare la voglia di essere protagonisti. Si deve tornare a essere squadra e Conte, che è un signor allenatore, credo che abbia i mezzi e la forza per riuscire a ottenere questo risultato".