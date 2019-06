De Canio sicuro: "Manolas-Koulibaly sarà una delle coppie difensive più forti d'Europa"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Gigi De Canio, allenatore. Si è parlato di Sarri, Koulibaly e Manolas: “Il primo anno di Sarri, il Napoli fece molto bene con una squadra costruita da Benitez e questo per dire che De Laurentiis ha sempre avuto campioni in squadra e quando sono andati via, li ha rimpiazzati. Koulibaly riesce a dare forza e sicurezza a tutto il reparto e con Manolas il Napoli avrebbe una coppia tra le più forti d’Europa. Manolas è un atleta veloce e se controlla il proprio impeto può diventare ancora più completo. Milik è molto bravo, ma credo che il Napoli necessiti di una punta di spessore internazionale. Bifulco è fortissimo, ha qualità, talento e ne sentiremo parlare”.