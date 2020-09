De Canio: "Sokratis? Koulibaly è un'altra cosa, sarebbe un acquisto strano..."

Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Canale 21 alla trasmissione Tutti in Ritiro: "Non so se Sokratis sia l'uomo giusto per sostituire Koulibaly. Con tutto il rispetto per lui, il senegalese per quello che ha fatto vedere è un'altra cosa. Poi, come scelta societaria, non è in linea con quelle che sono le idee del Napoli, che cerca spesso profili di qualità su cui investire. Come è accaduto per Osimhen, che poi magari rivendi. Sokratis, per l'età, sarebbe destinato a chiudere qui la carriera".