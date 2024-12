De Canio: "Sostituto Buongiorno? C'è una soluzione logica..."

vedi letture

Gigi De Canio, allenatore, è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv: “Tutto ciò che si dice sulla sostituzione di Buongiorno è fuffa: la decisione spetta a Conte, che ha il termometro della situazione, conosce il gruppo, lo stato di forma dei singoli, le capacità di interpretazione del ruolo di ognuno dei suoi. Andando per logica Juan Jesus sarebbe la soluzione più accreditata, è mancino, gioca al centro della difesa. Quando Conte dice che le altre sono più attrezzate, hanno maggiori soluzioni eccetera, ha ragione.

Inter e Atalanta hanno una rosa più profonda, qualitativamente parlando. Se penso a Kvara o Politano infortunati, so che ho David Neres e sono tranquillo. Stessa cosa per il centrocampo, dove le alternative ci sono. In difesa ci sono lacune e bisogna intervenire ma non è semplice, a gennaio raramente si muovono giocatori importanti. Ad ogni modo, inutile fare vittimismo: toccherà a Conte e alla squadra dimostrare di saper sopperire alle difficoltà”.