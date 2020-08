De Canio sul modulo con 4 attaccanti: "Tutto è sostenibile se davanti si sacrificano..."

Nel corso di Canale 21, l'ex allenatore azzurro Gigi De Canio ha parlato della possibilità di vedere 4 attaccanti in campo nel 4-2-3-1 come ieri nel secondo test: "Osimhen e Mertens insieme possono giocare solo così. Tutto è possibile e sostenibile, dipende dall'atteggiamento che i giocatori hanno in campo. Se loro pensano solo a giocare quando hanno il pallone allora tutti e 4 non possono giocare, forse neanche la metà a dire il vero se non si sacrificano...".