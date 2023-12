De Canio: "Vi spiego l'errore commesso da Natan a Madrid"

"Quello che è successo al Bernabeu deve aiutare il Napoli a riflettere sulla necessità di essere letale al momento opportuno"

TuttoNapoli.net

Gigi De Canio, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Febbre a 90" su Vikonos Web Radio/Tv: “Il Napoli a Madrid ha perso per dettagli, giocando alla pari con il Real. Questa sconfitta può fare più bene che una vittoria, se vinci puoi sentirti onnipotente invece questo ko indolore ti dà spunti per riflettere e capire dove migliorare. Quando giochi con grandi squadre, ed in questo momento lo stai diventando, devi riflettere su certe cose e ora incontrerai formazioni contro cui bisognerà avere attenzione massima.

Quello che è successo al Bernabeu deve aiutare il Napoli a riflettere sulla necessità di essere letale al momento opportuno, non per forza bellissimo sempre, ma letale quando serve. Il Real lo è stato, il Napoli no. Inter e Juve sono alla portata, gli errori commessi in casa non hanno dato al Napoli una classifica migliore. ovviamente ogni partita fa storia a sè ma facendo tesoro dei tuoi errori puoi vincere e riaprire il campionato. Del resto, la serie A è piena di storie del genere, succede anche che chi parte a spron battuto perde lo scudetto. Per cui, la parola fine si metterà molto più in là, non a dicembre.

L’errore di Natan? Credo sia stato indotto dal movimento di Bellingham, un trequartista che si inserisce e si smarca, il brasiliano segue la palla e perde il giocatore, bravo Bellingham più che errore di Natan, che forse arretrando avrebbe potuto avvicinarsi di più a lui”.