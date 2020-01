De Genio: "Il Napoli regala 2-3 gol ed ha attaccanti fermi ad 1 gol a settembre..."

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha analizzato il ko interno contro l'Inter: "Con questi regali almeno 2 gol te li fa chiunque in serie A, poi se segni al massimo un gol, visto che due dei tre nostri attaccanti titolari (Insigne, Callejon, ndr) sono fermi ad 1 gol su azione alla prima giornata allora hai perso la partita. Bisogna parlare con precisione, il 4-3-3 non è una formula magica, lo si può fare in 100 modi, se lo fai con Sarri va bene anche con le catene ed il fraseggio, ma ieri se lo fai a campo aperto poi devi avere esterni che saltano l'uomo e Insigne e Callejon non lo saltano in nessun modo, sono caratteristiche. Insigne? Se non avesse tirato avrebbe fatto anche una buona gara, ma è un paradosso per un attaccante".