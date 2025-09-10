De Giovanni: "A Napoli meravigliosa concomitanza tra club vincente e ribalta della città"

Maurizio De Giovanni, noto scrittore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “A Napoli in questo momento storico c’è una meravigliosa concomitanza tra la squadra vincente e la ribalta internazionale della città, che vive una esplosione turistica senza precedenti. Prima Napoli era sottovalutata mentre ora può contare sulla squadra forte e la città che ospita sempre più eventi di livello internazionale.

Viaggio molto e quando rientro a Napoli, magari in treno, c’è sempre qualche turista con la maglia del Napoli che indossa i colori azzurri prima ancora dell’arrivo in città. Tour de Force Campionato-Champions League? Conte è il timoniere giusto per il mare in tempesta che affronteremo nelle prossime settimane. C’è una situazione d’emergenza per tutte le squadre dal punto di vista degli infortuni, quindi non solo il Napoli deve a fronte ai vari acciacchi dei propri calciatori. Sabato si gioca contro la Fiorentina che a mio avviso è una squadra molto interessante, con un ottimo attacco e allenata da Pioli che sappiamo quanto conosce il campionato italiano”.