Nainggolan a sorpresa: "McTominay non mi piace. In uno United scarso non giocava"

Radja Nainggolan, ex calciatore tra le altre di Inter e Roma, nel corso del podcast Calcio Franco di Fanta Lab ha dato giudizi sorprendenti su due giocatori del Napoli: "A me McTominay non piace come giocatore: è forte, sì, però non giocava in un Manchester United scarso Non è un palleggiatore, non è forte tecnicamente, non è un giocatore che ti distribuisce il gioco. Hojlund non mi piace perché è un corridore, un lavoratore. È come prendere Krstovic, un altro che si sbatte avanti e indietro, fa i suoi gol ma nel gioco spalle alla porta è poca roba e nelle grandi squadre devi essere in grado di giocare a calcio.

Sì, è ancora giovane e può ancora dimostrare".