Fabbroni: "De Bruyne deve esserci sempre: quelli come lui spaventano l'avversario"
A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4ever-L’Estate dei Campioni, è intervenuto Mario Fabbroni, giornalista: “Ho grandi speranze per Hojlund, però è arrivato solo ieri. Mi aspetto Lucca in vantaggio per la prossima gara, ma non mi sorprenderebbe vederlo in campo a gara in corso. Elmas? Porterà grande entusiasmo da vero napoletano ritrovato.
Non ci dimentichiamo che Conte dovrà gestire la rosa per più incontri ravvicinati. Bisogna capire a centrocampo che scelte si faranno. A Manchester mi aspetto un match prestigioso, la Fiorentina aprirà la porta ad una super settimana. De Bruyne? Per me giocatori così dovrebbero giocare sempre. Al di là della qualità, giocatori come De Bruyne “spaventano” l’avversario. Poi in vista del derby di cuore che lo coinvolge potrebbe riposare, ma solo se lo chiedesse. Secondo me non è il momento di farne a meno”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
