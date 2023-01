De Giovanni: "A Napoli non c'è eccesso di euforia, noto un grande equilibrio"

"Siamo tutti consapevoli di quanto manchi ancora alla fine del campionato, gli ultimi anni ci hanno insegnato".





Nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio24, è intervenuto il noto scrittore e tifoso azzurro Maurizio De Giovanni: "Per come stava la Juventus e per come sembrava stesse il Napoli, per come tutte le inseguitrici speravano che gli azzurri si fermassero, era una partita difficilissima e la squadra di Spalletti l'ha dominata, mortificando quella di Allegri. Contrariamente al passato non c'è euforia nell'ambiente Napoli. C'è entusiasmo, ma non c'è un eccesso di euforia, noto un grande equilibrio. Siamo tutti consapevoli di quanto manchi ancora alla fine del campionato, gli ultimi anni ci hanno insegnato".