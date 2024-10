De Giovanni a sorpresa: "Punto debole del Napoli? Potrebbe diventarlo il ruolo di Politano"

"Politano non ha il passo per giocare in quel ruolo e l'alternativa è Mazzocchi che è una linea tecnica al di sotto dei compagni di squadra".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo', è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore: "L'indicazione più importante di questo weekend è che questo campionato non ha padroni, senza rulli compressori, dominatori, senza squadre in grado di imporre la propria qualità in maniera cosi forte da distanziare le altre, cosi com è stato negli ultimi due anni con Napoli e Inter. Adesso la situazione è ben diversa. L'Inter resta la favorita con lo stesso organico, inserendo qualche rincalzo importante, e con la stessa guida tecnica. Però, resta che l'Inter in 7 giornate ha subito lo stesso numero di gol subito tutto il girone d'andata dello scorso anno. La Champions assorbe energie mentali e fisiche molto rilevanti, non solo per chi la vuole vincere, ma anche per chi deve giocarla.

A cosa deve stare attento il Napoli? Mi sono fatto la mia idea. Sono convinto che, contrariamente a ciò che sembra, Conte non ha abbandonato l'idea di difendersi a 5. Tenere Politano così basso, utilizzare Neres così poco sono campanelli che indicano che non vuole rinunciare a questa forma di difesa. Non farlo, secondo me, può essere alla lunga un po' un peso sull'organico del Napoli. Politano non ha il passo per giocare in quel ruolo e l'alternativa è Mazzocchi che è una linea tecnica al di sotto dei compagni di squadra, pur essendo un grande atleta ed un ragazzo di grande applicazione che amo molto per il modo di portare la maglia e interpretare il ruolo. Politano non è Hakimi, Dumfries o Bellanova, non so quanto possa reggere un campionato intero un giocatore di quella fisicità. L'alternativa è un giocatore che possa fornire la possibilità a Politano di giocare diversamente. Empoli-Napoli dopo la sosta? La partita ad Empoli è molto complicata. L'Empoli è la squadra di seconda fascia che sta giocando meglio. Si gioca ad Empoli e questa, paradossalmente, può essere una fortuna perché non sarà la squadra che si chiude, ma giocherà e quando si aprono gli spazi, per il Napoli è positivo. Mi auguro due cose: innanzitutto che al Napoli capitino arbitri migliori, in grado di cautelare i giocatori tecnici, comminando le ammonizioni e fischiando i rigori quando ci sono; poi, mi auguro che si risolva velocemente la questione del rinnovo di Kvara".