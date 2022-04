De Giovanni ci crede ancora: “Mezza battuta d'arresto, ma per lo Scudetto non è finita”

Lo scrittore e tifoso azzurro Maurizio De Giovanni, intervenuto a TMW Radio, ha commentato così il pareggio ottenuto oggi dal Napoli in casa contro la Roma

Lo scrittore e tifoso azzurro Maurizio De Giovanni, intervenuto a TMW Radio, ha commentato così il pareggio ottenuto oggi dal Napoli in casa contro la Roma: "Io non credo che il Napoli abbia detto addio alla corsa Scudetto. Il risultato di oggi è giusto, perché la Roma ci ha creduto fino alla fine e i cambi di Mourinho sono stati perfetti, mentre quelli di Spalletti un po' meno. Sia per la Roma che per il Napoli questa è stata una mezza battuta di arresto".

Ancora sullo Scudetto: "La rosa azzurra è nettamente inferiore a quella della Juventus, il Napoli ha fatto una stagione straordinaria nonostante tutto. Ha avuto molti infortuni e, visti i tanti giovani in squadra, ha pagato anche l'inesperienza".