De Giovanni contro Messaggero Veneto: “Avalla mentalità imbecille e un’ignobile arretratezza culturale”

Maurizio De Giovanni, scrittore tifoso del Napoli, attraverso un post sul suo profilo Facebook ha commentato il brutto episodio avvenuto ieri alla Dacia Arena di Udine. I tifosi friulani hanno intonato cori discriminatori contro Napoli e De Giovanni si è scagliato anche contro il Messaggero Veneto: "Non è tanto il fatto in sé, che francamente è indice di tale ottusa stupidità che induce più alla stanchezza che all'ira; e nemmeno il ripetersi di questo indecente malcostume, nel silenzio delle istituzioni sportive e non. E' l'ignobile modalità di questa stampa di raccontare parzialmente e sostanzialmente avallandola una mentalità imbecille, che qualifica con assoluta precisione l'ignobile arretratezza culturale di un aggregato di persone che nasconde vigliaccamente il proprio modo di pensare riunendosi in branco. Senza offesa per il branco".