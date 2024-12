De Giovanni: "Danilo non mi convince, ecco su quale difensore avrei puntato"

“La gara col Venezia è un’occasione straordinaria per il Napoli, perché ci sono incroci di partite interessanti tra le avversarie. Ma, innanzitutto, bisogna vincere col Venezia, cosa affatto scontata – ha detto lo scrittore Maurizio De Giovanni a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre0 - visto che parliamo di una squadra che stava per vincere a Torino contro la Juventus. Mi auguro che il Napoli la sblocchi subito, sarebbe il modo giusto per metterla in discesa.

Sul mercato so che piace Danilo, io francamente non sono un grande sostenitore di questa linea, perché il brasiliano è una garanzia ma ha pure 33 anni. Avrei puntato su Ismajli che è forte, determinato e soprattutto che accetterebbe di mettersi in panchina quando, speriamo presto, tornerà Buongiorno. Però sono entrato in un precisio ordine di idee: lo vuole Conte e per me va bene, ma non è la mia prima scelta personale.

Il titolo d’inverno? Sappiamo, per scottante e recente esperienza, che non si traduce sempre nel titolo a fine anno, però darebbe al Napoli una forte iniezione di autostima. Vincere questo titolo effimero avrebbe il significato di dare maggiore sicurezza agli azzurri. Il Napoli, ma anche Napoli città, ha bisogno di autostima. Speriamo però, nel contempo, che Inter e Atalanta accusino qualche battuta d’arresto, perché stanno correndo troppo. Voglio chiudere ricordando che sino ad ogni c’è stata la giornata di chiusura del “N’Arte Christmas Festival” a San Martino, dove ha campeggiato la meravigliosa statua del maestro Sepe, realistica e straordinaria, che ci riporta con la memoria a tempi meravigliosi che per noi della nostra età rimangono unici. E’ una manifestazione che mette i giovani artisti in Rete, li qualifica e li mette in evidenza, C’è la cultura al centro di ogni discorso ed è giusto che anche al Vomero ci siano eventi del genere, come ce ne sono tanti nel centro storico di Napoli”.