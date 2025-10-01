De Giovanni: "De Bruyne? A volte si creano polemiche dal nulla. Ma non lo avrei tolto"

Maurizio De Giovanni, giornalista e scrittore, ha parlato a Napolimagazinelive su Radio Punto Zero: "Le parole di Conte fanno discutere? Per fortuna non sono un giornalista, quindi non devo essere obiettivo o emettere giudizi. Durante le trasmissioni bisogna parlare di qualcosa, alla quinta giornata gli argomenti sono pochi e bisogna creare divisione in qualche modo. Conte non ha detto nulla di strano, De Bruyne è uscito arrabbiato e lui ha detto la sua com'è giusto che sia, uno come Conte mette subito in chiaro le cose. Lo stesso De Bruyne lo avrà capito un attimo dopo, non vedo nulla di strano. A volte sembra che bisogna creare delle polemiche dal nulla, a Napoli c'è una sola squadra e quindi si vengono a creare dei derby interni su ogni argomento.

Sconfitta amara contro il Milan viste le tante occasioni? Non c'è alcun dubbio. De Bruyne? Calciatore di enorme valore, poi ne capisco molto meno di Conte ovviamente. Personalmente non l'avrei tolto per mettere Elmas, avrei schierato il 4-3-3 con Neres e Lang larghi e De Bruyne in mezzo. In quel momento però Conte ha fatto altre valutazioni, quindi non c'è nessun problema. In Champions dovrà giocare Spinazzola al posto di Di Lorenzo squalificato, a sinistra immagino che ci sarà Gutierrez con Olivera pronto a subentrare".