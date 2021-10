De Giovanni duro con Mario Rui: "Come fa un professionista a fare una minchiata così?"

L'espulsione di Mario Rui ha condizionato fortemente Napoli-Spartak Mosca, la partita del primo k.o. stagionale per gli uomini di Luciano Spalletti. Non lo perdona Maurizio De Giovanni, che in un post pubblicato su Facebook è duro con il terzino portoghese: "Io vorrei capire come fa un professionista a fare una minchiata di queste proporzioni", il breve commento postato dal noto scrittore.