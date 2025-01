Podcast De Giovanni: "Folorunsho ricorda McTominay, la Fiorentina fa un ottimo affare"

Maurizio De Giovanni, noto scrittore e sceneggiatore nonché grande tifoso del Napoli, su Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" si è concentrato sulla sfida di sabato tra viola e azzurri: "Firenze e Napoli sono città fortemente identitarie, con un tifo che è contrario a ciò che prevede il sistema, il palazzo. Sono due tifoserie meravigliose per essere identitarie, anche nelle difficoltà oltre che nelle vittorie".

Cosa si aspetta da Fiorentina-Napoli? La preoccupa la squadra di Palladino?

"Ha molte insidie per entrambe le squadre. Tutte e due vogliono arrivare tra le prime quattro, me nessuna delle due è preparata come altre, tipo Atalanta o Inter. Non possono augurarsi molto di più rispetto a dove già si trovano, è uno scontro diretto per i primi quattro posti. Viola e Napoli sono in corsa per la Champions con Milan e Lazio. Il Napoli di Conte è molto concreto, non ha bisogno di dominare il gioco. Sono più contento che si giochi a Firenze rispetto che a Napoli in questo momento".

Folorunsho sembra vicino al passaggio alla Fiorentina. Cosa ne pensa?

"È un giocatore dalla straordinaria fisicità, tende a inserirsi. Per me ricorda molto McTominay, e per questo trova poco spazio nel Napoli, perché lo scozzese è meglio. Ma la Fiorentina fa un ottimo affare, prende un giocatore di grande livello. Sarà un ottimo inserimento".

E del possibile scambio Spinazzola-Biraghi cosa penserebbe?

"Ci guadagnano entrambe le squadre. Biraghi deve uscire da un ambiente in cui non rientra più, ma ha ancora molto da dare. Soprattutto sui calci da fermo, è un ottimo tiratore, e al Napoli manca. Sarebbe un bell'innesto. Spinazzola invece necessita di spazio, se tornerà quello dell'Europeo avrà ancora tanto da dare. Sarebbe uno scambio con cui entrambe le squadre andrebbero a guadagnare nell'immediato".