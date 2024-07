De Giovanni: "Kvara e Di Lorenzo restano? Bisogna vedere con quale spirito"

vedi letture

Il giornalista e scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto a Radio Marte per commentare alcune notizie legate al mercato del Napoli

Il giornalista e scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto a Radio Marte per commentare alcune notizie legate al mercato del Napoli: "I destini della stagione del Napoli sono legati ai casi Di Lorenzo, Kvaratskhelia ed Osimhen. La società ha chiarito che il capitano resta, ma bisogna vedere con quale spirito. Lo stesso dicasi per il georgiano. Il Napoli è in una posizione di forza a livello contrattuale ma nel mondo del calcio contano i contratti come le volontà dei calciatori. Kvara, ad esempio, aveva portato offerta del PSG di 100mln, come può restare soddisfatto con un ingaggio da 1,8 o, accettando il rinnovo, da 5 milioni?".