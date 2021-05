De Giovanni: "L'Inter di oggi è meno forte del Napoli di Sarri"

Il giornalista e scrittore Maurizio De Giovanni parla a Marte Sport Live: “Sono deluso per il pareggio di domenica contro il Cagliari. Purtroppo abbiamo sbagliato diversi gol ad inizio ripresa e poi abbiamo subito la beffa. Non mi è piaciuto l’arbitraggio di Fabbri. Meret? E’ un portiere molto forte tra i pali e meno nelle uscite. Il silenzio stampa? Adesso lo trovo autolesionistico, bisogna essere tutti uniti per la Champions League. Lo scudetto dell’Inter? E’ una squadra meno forte del Napoli di Sarri che all’epoca non riuscì a vincere il campionato”.