De Giovanni: "Napoli determinato contro la Lazio, ma restano un sacco di problemi"

Maurizio De Giovanni, scrittore e giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Io sono convito che il Napoli visto contro la Lazio sia una squadra determinata con ancora un sacco di problemi. È in indubbio che il gap tra le due squadra sia ancora enorme. Si sa che questa non è una partita come le altre, non lo sarà mai. Demme? È un giocatore che mi ha dato una grandissima impressione, senza strafare e senza grandi lampi o particolari picchi, ha dato forza e serenità alla squadra".