De Giovanni: "Napoli più avanti di altre squadre, Gattuso è un allenatore da spogliatoio"

Maurizio De Giovanni , intervenuto in collegamento Skype nel corso de “Il Bello del Calcio” su Canale 21, ha espresso la sua opinione in merito all’inizio di stagione del Napoli: “Il Napoli mi sembra più avanti di altre squadre, che stanno ancora cercando di elaborare un gioco e di adattarsi a questo calcio che è molto diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere perché, qualunque cosa si voglia dire, giocare nelle attuali condizioni e con lo spettro di un contagio non è semplice. Anche gli stadi vuoti comportano cali evidenti di concentrazione su alcuni calciatori. Gli azzurri mi sembrano in questo momento avanti alla Juventus, che sta ancora cercando una quadratura di gioco, e all’Inter che spesso riprende partite all’ultimo istante grazie alle giocate dei campioni a sua disposizione. Il Milan sta andando bene ma non mi sembra abbia seconde linee all’altezza. Il Napoli ha una squadra molto omogenea rispetto alle passate annate, la mia unica perplessità è sul ruolo del terzino sinistro sia nei titolari che nelle riserve. Con l’AZ credo sia stato solo uno scivolone vedremo con la Real Sociedad, una vittoria rilancerebbe gli azzurri anche in Europa. Sono molto rammaricato per non non aver giocato la sfida con la Juventus, era il momento ideale per affrontare i bianconeri. Spero che che la gara venga recuperata perché altrimenti il campionato sarebbe falsato. E’ nell’interesse di tutti, soprattutto le televisioni, che la partita venga giocata. Gli azzurri, aldilà di questo, hanno tante soluzioni in mezzo al campo: penso a Bakayoko, che consente di giocare a due in modo diverso rispetto a quando ci sono Lobotka, penso a Koulibaly pienamente recuperato e concentrato, a Lozano e Politano che offrono varietà sulla destra. Gattuso è un allenatore da spogliatoio, lo trovo molto abile nel motivare la squadra ed è un valore aggiunto in questo ambiente. Perderlo oggi sarebbe gravissimo per il gruppo e la società ma credo che la società lo abbia già confermato con le scelte sul mercato. Penso agli arrivi di Osimhen e Bakayoko, voluti dal tecnico, e al rinnovo di Mertens”.