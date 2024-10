De Giovanni: "Polemica autolesionista sul bel gioco, chi vuole lo spettacolo cambi sport!"

Maurizio De Giovanni, scrittore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il progetto Conte inizia a darci dei segnali. Per superare questa ridicola ed autolesionista polemica sul bel gioco dico che il calcio è bello perchè basta fare un punto più degli avversari altrimenti uno se ne va a vedere il nuoto sincronizzato. Il Napoli gioca per vincere, il calcio è una competizione. La bellezza del gioco la vedo nel gesto tecnico ed il Napoli ha tanti giocatori che fanno tanti bei gesti tecnici.

Neres titolare? Dopo il Lecce c’è il Milan dopo due giorni e non ci sarebbe nulla di strano se ci fosse un avvicendamento e quindi vedere Neres titolare. Sarebbe giusto se Conte avvicendasse i suoi uomini chiave. Conte sta facendo un lavoro fantastico nell’autostima della squadra e dell’ambiente. C’è un forte ottimismo e quando l’ottimismo non diventa illusione diventa una grande forza motrice. Conte sta facendo un gran lavoro mentale sull’ambiente, lui ha un contratto triennale e il progetto è a lungo termine, per cui è giusto dargli spazio”.