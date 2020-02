De Giovanni: "Prima della gara avremmo firmato per evitare un'imbarcata. Su Gattuso..."

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo il pari col Barcellona: "Prima della partita avremmo firmato tutti per evitare un'imbarcata. Ora invece recriminiamo per le varie occasioni sprecate. Il Barcellona ci ha punito alla prima occasione, come i fuoriclasse fanno. Resta la bella prestazione degli azzurri che va ritrovando la sua identità.

Catenaccio? Il Napoli è sempre uscito palla al piede, creando le sue palle gol nitide. I valori tecnici sono completamente diversi: Messi dava 'impressione che quando toccava palla potesse far accadere sempre qualcosa".