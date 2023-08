De Giovanni, Ruotolo e l'on. Quagliariello: "Stiamo con ADL, comportamento FIGC molto grave"

“Ecco perché questa volta ha ragione il presidente De Laurentiis nel chiedere alla Federcalcio il pagamento della penale".

“Noi stiamo dalla parte del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e ci dispiace il comportamento di Luciano Spalletti che aveva chiesto un anno sabbatico perché “molto stanco” mentre sarebbe pronto ad allenare la Nazionale di calcio”. Dichiarano in una nota Sandro Ruotolo, Gaetano Quagliariello e Maurizio de Giovanni. “Ecco perché questa volta ha ragione il presidente De Laurentiis nel chiedere alla Federcalcio il pagamento della penale.

I contratti si rispettano, chiedere di non pagare una clausola contrattuale liberamente sottoscritta, peraltro, non appare legittimo ne’ dal punto di vista giuridico ne’ dal punto di vista morale, a maggior ragione perché non stiamo parlando di salari minimi. Per questo motivo, se risponde al vero quanto riportato dalla stampa e cioè che la Federcalcio abbia chiesto la cancellazione della clausola, sarebbe cosa molto grave perché proveniente dall’organismo che dovrebbe far rispettare le regole e garantire la massima trasparenza”.