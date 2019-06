De Giovanni: "Sarri-Juve? Colpa nostra, abbiamo fatto di un allenatore un Che Guevara"

Maurizio De Giovanni, scrittore e giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Crc: "Sarri alla Juve? Non è un traditore, è un professionista. Sarà sicuramente un enorme dolore perchè noi abbiamo la passione mentre i professionisti no, fanno solo il loro lavoro: sarebbe più giusto un maggior rispetto verso i tifosi. La colpa è nostra che abbiamo fatto di un allenatore un Che Guevara. Non trovo incoerente la sua scelta, la trovo legittima, coerente con il suo percorso professionale: personalmente, però, non lo trovo coerente. Guardiamo Higuain, dopo Napoli: è diventato comprimario nella Juve, secondario nel Milan e riserva nel Chelsea. Ha perso tutto ma oggi guadagna tre volte quello che guadagnava a Napoli. Provo molto dispiacere dal punto di vista personale, ma da tifoso non credo che Sarri sia adatto alla Juve. Oggi il calcio lo fanno i procuratori, sono loro ad indicare la strada ai giocatori. Koulibaly può diventare un simbolo della squadra, mi auguro resti. Tutti quanti dovrebbero avere più a cuore la passione dei tifosi".