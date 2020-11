De Giovanni: "Sempre arbitri scadenti contro il Napoli, o dobbiamo pensare altro..."

Maurizio De Giovanni, scrittore e giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul momento della squadra di Gattuso: "Non mi aspettavo il ko del Napoli come non se lo aspettava nessuno. Era preoccupante e strano vede un 4-2-3-1 con Mertens. Sono convinto che sia un vestito su misura, per un tipo di centravanti come Osimhen, mi sarei aspettato un 4-3-3 con Elmas. Non si può non tener conto della gravità degli errori arbitrali, è insopportabile fare sempre riferimento a questo, però c'è un orientamento, o mandare arbitri scadenti al Napoli o dobbiamo immaginare altro".