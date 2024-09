De Giovanni: "Siamo schiavi del 4-3-3, Lobotka non è fisicamente fatto per giocare a 2"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo, è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo, è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore: "A me Conte sembra una persona intelligente e non credo sia schiavo di un dogma, di un obbligo, di una rigidità che sarebbe clamorosamente autolesionista. Se Conte si dovesse rendere conto che la rosa ha una precisa identità con un modulo, non credo ne imporrebbe un altro. Da anni siamo schiavi del 4-3-3 perché è difficile immaginare un Lobotka, ma anche Kvara, inseriti in un modulo con un centrocampo a 2.

Lobotka non ha fisicamente la dimensione per giocare a 2, ma gioca lo stesso perché molto forte. Il gol preso col Verona, che assomiglia moltissimo alla percussione centrale subita col Parma, con un centrocampista avversario che fa 40 metri senza trovare constrasto, non può ripetersi, ancor meno con squadre di valore tecnicamente maggiore. C’è un buco. Anguissa non è particolarmente dinamico, Lobotka è leggero, piccolo di statura".