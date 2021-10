De Giovanni sulla questione curve: "Si creino fan-zone dove esprimere liberamente il tifo"

Il Napoli in vetta, come i suoi gialli primi in libreria e le fiction derivate al top auditel. Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha risposto ad alcune domande sulla questione stadio ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Va ancora allo stadio?

"No. E mi dispiace perché certe cose sono alle spalle, come la gioventù. Da quando è diventato Maradona non è più capitato. E poi ho un problema: le partite le vedo da solo a casa, perché le mie reazioni a volte sono... al limite del codice penale".

Perché il Maradona non si riempie più con la squadra che vince?

"Io credo che, oltre ai problemi della pandemia, dipenda da questa difficoltà che trovano i ragazzi del tifo organizzato. Sono convinto, e il discorso riguarda l’Italia, non solo Napoli, che vada cercata una soluzione, nel rispetto delle regole per i gruppi, per avere delle fan-zone dove esprimere liberamente il tifo".

Che cosa non le piace negli stadi?

"Il razzismo che cresce e l’incapacità di prendere decisioni forti. E non la chiamassero “discriminazione territoriale”. A Roma mezzo stadio offendeva Napoli e hanno dato 10 mila euro di multa. Meglio niente. Cominciassero a chiudere i settori negli stadi nei casi eclatanti. E questo insopportabile fenomeno sarebbe frenato".